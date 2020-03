Тото Волф може би ще стане шеф на Астън Мартин

Шефовете на отборите във Формула 1 присъстваха на видео конферентен разговор с ФИА и Либърти Медиа миналата седмица, за да дискутират сложната ситуация пред спорта заради пандемията от COVID-19. Най-важното решение беше регулациите за 2021 да бъдат отложени за 2022.

Един от ръководителите, обаче, отсъстваше – главата на Мерцедес Тото Волф. Вместо него на срещата присъстваше техническият директор на тима Джеймс Алисън. Официалната причина беше лична – Волф бил на почивка със семейството си. Въпреки това веднага се надигнаха слухове, че Тото се подготвя да напусне Сребърните стрели и да застане начело на Астън Мартин.

Астън Мартин се очаква да навлязат със собствен отбор – това ще бъде Рейсинг Пойнт, който ще се ребрандира. Собственикът на тима – бащата на Ланс Строл Лорънс – наскоро увеличи своя дял в Астън Мартин. Любопитна подробност е, че Лорънс Строл е пътувал заедно с Тото Волф на тръгване от Австралия след отмененото Гран при на Австралия.

В британската преса се твърди, че евентуалното преминаване на Тото Волф в Астън Мартин би повлияло и на бъдещето на Люис Хамилтън. Шесткратният световен шампион вече заяви готовността си да продължи договора си с Мерцедес, но също така по-рано беше признал, че решението му ще бъде съобразено с намеренията на Тото Волф.

Независимо дали преместването на Волф е само слух, то такъв ход изглежда обоснован: Волф като лидер е постигнал всичко в Мерцедес, Хамилтън също. От тук нататък очакванията към тях са само и единствено за безапелационни успехи. С новите регулации, обаче, няма гаранция, че доминацията на тима ще продължи. От друга страна, много по-интересно предизвикателство за двамата би било развиването на един нов отбор…

Lewis Hamilton’s Mercedes future in doubt as Toto Wolff drops hint he could quit F1 team#F1 #LewisHamilton #Mercedes https://t.co/JcJl4t3mdt pic.twitter.com/gtIMxkdhXo