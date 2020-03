Сайнц е в полезрението на Ферари за заместник на Фетел

Макларън би трябвало да се притесняват за Карлос Сайнц, тъй като испанецът е възможен заместник на Себастиан Фетел във Ферари. Това е мнението на бившия пилот на тима Мартин Брандъл, който от години е коментатор за Скай Спортс. На въпрос от сайта Експрес Спорт възможно ли е Сайнц да попадне в Скудерията, Брандъл отговори утвърдително:

"Да, ако му приключи договора. Винаги съм подкрепял Карлос, както и пред Макларън, още когато те не бяха сигурни за него. Мисля че той е наследил от баща си шампионската психика – два пъти световен рали шампион. Разбира се, Даниел Рикардо също е опция за Ферари".

"Смятам, обаче, че Сайнц беше много близо до Верстапен, когато бяха в Торо Росо. Стана политическо. Бяха баща и син срещу баща и син от двете страни на гаража, като в крайна сметка заложиха на Верстапен. Но Карлос му отговаряше напълно".

