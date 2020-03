Ф1 трябваше да започне в Австралия

Хелмут Марко изрази разочарованието си от отложеното начало на сезон 2020 заради пандемията от COVID-19. Според съветника на Ред Бул, Ф1 е трябвало да започне в Австралия и по този начин да отправи съобщение към света.

"Надявах се, че Формула 1 ще изпрати сигнал" сподели Марко пред австрийски сайт. "В Австралия промоутърът и властите бяха готови събитието да се проведе."

"През 2005 в Индианаполис имаше само три отбора на старта. Ако ние бяхме излезли на пистата в петък, голяма част от тимовете щяха да последват нашия пример. Настроението на връщане беше много странно. Три четвърти от пътниците в полета бяха персонал от Ф1".

76-годишният Марко е в най-рисковата група заради възрастта си, но е на мнение, че цялата пандемия е прекалено преувеличена.

"Престоях 14 часа в Австралия. Щом отмениха състезанието, веднага полетях обратно през Дубай. Летището е център на вируса, защото там стоят заедно много хора от различни държави. Ако не го хванеш там, не виждам къде другаде".

