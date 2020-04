Спекулациите започнаха: Фетел аут, Алонсо се завръща във Ферари на бял кон

След като вчера излезе информация за отказ от страна на Себастиан Фетел да подпише предложения нов договор от Ферари, днес спекулациите относно заместника на четирикратния световен шампион не закъсняха. Според британските медии Себ е определил предложените му условия за намаляване близо четири пъти на годишната му заплата и за период от само една година като "пълен майтап".

Фетел продължава да иска от шефовете в Скудерия тригодишен контракт и по-висока от предложените 14 милиона годишна заплата. Така различията между двете страни са огромни и не се вижда как ще се стигне до подписването на нов договор.

"I am not sure if I do smile, but at least I feel like I am smiling when I drive the car". #Vettel #Seb5 #F1 pic.twitter.com/BncMv7RmJ9