Сезонът във Формула 1 трябва да стартира в Австрия на 5 юли

Дълго отлаганият старт на сезон 2020 във Формула 1 трябва да се състои на 5 юли в Австрия. Това заяви официално собственикът на Либърти Медиа Чейс Кери. Той разкри и подробности от плана за действие през това лято:

"Целта ни е да започнем да се състезаваме в Европа през юли, август и септември, като първият старт трябва да бъде в Австрия през първия уикенд на юли – от трето до пето число".

Първите надпревари от сезона ще се провеждат пред празни трибуни, но Кери подчерта, че се надяват по-късните стартове да не бъдат зад закрити врати. Собственикът на Либърти Медиа разкри още, че се правят мащабни планове как да бъдат вместени някои от състезанията, които бяха отменени досега.

"Септември, октомври и ноември трябва да се състезаваме в Евразия, Азия и двете Америки, а сезонът ще приключи в Абу Даби при проведени 15 до 18 надпревари. Възможно най-скоро ще публикуваме официален календар".

Кери допълни, че плановете могат да бъдат променени, ако развитието на пандемията го налага. "Всички искаме да се върнем към света, който познаваме и желаем, но все пак това трябва да се случи по възможно най-безопасния начин".

