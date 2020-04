Рено имат заместник на Рикардо

Отборът на Рено изглежда се е спрял на заместник на Даниел Рикардо. Договорът на австралиеца изтича в края на годината, а ако той не бъде подновен, французите имат желание да повишат своя юноша Кристиан Лундгаард. 18-годишният датчанин дебютира във Формула 2 в края на миналата година, а през 2020 трябва да направи първия си сезон.

"Нашата цел още в академията винаги е била да го вкараме във Формула 1" заяви шефът на академията Миа Шарзиман. "Сега той трябва да кара във Ф2, за да събере нужните точки за суперлиценза, който се изисква във Ф1".

Към момента Лундгаард има 18 точки, а за Ф1 му трябват 40. Това на практика означава, че той трябва да завърши минимум четвърти тази година във Ф2, за да добие право за най-престижния шампионат през 2021.

#Ricciardo out? #Renault eyeing #F1 future with youngster Lundgaard



Read more here >> https://t.co/hSvduxkPPf pic.twitter.com/E2juA3VXuf