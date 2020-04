Несигурност пред Фетел, Сайнц и Рикардо дебнат

Ще остане ли Себастиан Фетел във Ферари след края на 2020? Това е една от темите, която предизвиква голям интерес във Формула 1 и често е обект на спекулации. Италианският вестник Гадзето дело Спорт твърди, че Скудерията са предложили на четирикратния световен шампион договор за една година със същата заплата, която получава съотборникът му Шарл Леклер, но той е отказал.

"Според мен той ще подпише за 2021" коментира бившият пилот и настоящ коментатор на Скай Спортс Карун Чандхок. "В момента заради закъсняването на сезона върху раменете му няма напрежение и той е по-малко в центъра на прожекторите".

"За 2022 не съм сигурен, обаче, защото Даниел Рикардо и Карлос Сайнц ще чукат на вратата. Така или иначе, независимо, че ще има нови регулации, Ферари винаги ще си остане топ отбор. На Фетел ще му се наложи да даде всичко от себе си на пистата, а и да се лиши от доста пари. Ферари вече имат бъдещата звезда Леклер, така че вече изобщо не им се налага да плащат много на Фетел".

