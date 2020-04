Тото Волф ще пропусне още състезания през 2020

Тото Волф заяви, че щом сезон 2020 все пак започне, той няма да присъства на всяко едно състезание. Миналата година той изненадващо не се появи в Бразилия. Тогава той пропусна надпревара за първи път от 2013. В последствие австриецът купи дял от Астън Мартин, чийто нов председател Лорънс Строл има намерение да ребрандира Рейсинг Пойнт.

Волф твърди, че засега си остава в Мерцедес: "През 2020 аз съм директорът в Мерцедес, независимо дали си преразпределям времето по различен начин и дали присъствам на всяко състезание".

"Искам да дам своя принос, така че да се уверя как Люис Хамилтън спечелва седмата си титла".

Говори се, че шесткратният световен шампион е на почивка в Бали, докато тече корона-кризата. "Той беше свикнал да пътува много, но сега и за него е блокаж. Все пак той знае как да оползотвори ситуацията. Ще се върне с още по-голяма мотивация отпреди и ме уверява в това при всеки наш телефонен разговор".

