За Хамилтън парите не са толкова важни

Люис Хамилтън сподели, че при преговорите с Мерцедес свободата да прави "страхотните неща" извън Формула 1, е по-важна от заплатата, която ще получава. Шесткратният световен шампион има договор до края на годината и вече преговаря за удължаване. В интервю за Скай Спортс той сподели, че предстоящото споразумение ще бъде последният етап в неговата кариера.

"Когато дойдох в отбора, си отворих възможността да правя странични неща, като партньорството ми с Томи Хилфигер" обясни Хамилтън. "Ако не бяхме изяснили това навремето, Томи нямаше да е част от нашия отбор, а аз нямаше да мога да правя страхотните неща, които правя сега".

"Очевидно се насочвам към последния период в моята кариера, така че естествено човек иска да максимизира финансите, но много по-важни са резултатите. Всичко опира до пътешествието и до крайната цел, а останалите неща, които правиш, също допълват картината."

Люис подчерта и ключовата роля на Тото Волф, който е широкоскроен и му е дал свобода: "Смятам, че той е много различен от останалите мениджъри, които са по-праволинейни".

"Мерцедес станаха по-гъвкав и привлекателен бранд. Това е добре за нас".

