Поне два отбора може да се сринат заради коронавируса

Поне два отбора от Ф1 са в риск от колапс, ако отлагането заради коронавируса продължи още дълго. Това е мнението на бившия пилот Ралф Шумахер. Отборът, с който той спечели всичките си шест победи – Уилямс – е сред най-застрашените, смята братът на Михаел Шумахер.

"Ако сезонът не започне, не виждам как Уилямс ще оцелее. Или пък Хаас, които са американци, и управляват по американски принципи. Нищо чудно да напуснат спорта заради кризата. Между другото, тези проблеми не са само за малките отбори". Според него дори Мерцедес може да се окажат потърпевши. Подобна била и ситуацията с БМВ и Ф1 навремето.

Ралф Шумахер приветства идеята на Кристиан Хорнер и Матиа Биното за легализиране на "клиентските коли". "Брилянтна идея. За отбор като Уилямс ще бъде много по-напред, ако просто си купи кола от Ред Бул, вместо да строи собствена. Ще им излезе много по-евтино."

