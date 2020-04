Тото Волф едва ли ще има дял в Астън Мартин Ф1

Личната инвестиция на Тото Волф в автомобилната компания Астън Мартин не означава, че той ще има дял в едноименния Ф1 отбор. Това е мнението на Отмар Шафнауер – шефа на Рейсинг Пойнт, който от следващата година ще бъде ребрандиран в Астън Мартин.

"Не си го представям да има дял в нашия тим" заяви Шафнауер. "Да има дял в автомобилната компания е съвсем различно от това да има участие във Ф1 отбор, който е губещ. Не съм говорил с него от 6-7 седмици, след Мелбърн. Видях го на някои от тези онлайн видео конференции, но не съм го питал по този въпрос".

"Тото е умен и разбира от финансови операции, спечелил е пари от такива неща. Смятам, че той е на прав път, сега е добър момент да се купува".

Тото Волф, обаче, не дава всичко от себе си, за да разсее напълно слуховете, че ще бъде замесен в бъдещия Астън Мартин Ф1. Подозрения предизвика изявлението му, че тази година може да пропусне още състезания.

