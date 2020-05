Маса страдал много като съотборник на Алонсо

Фелипе Маса се е състезавал срещу няколко световни шампиони по време на своята кариера във Ф1. В началото – с Михаел Шумахер, а в последствие с Кими Райконен и Фернандо Алонсо. По време на онлайн интервю бразилецът отговори на въпроса кой от именитите му съотборници е бил най-силен. Въпреки че Шумахер е седемкратен носител на титлата, Фелипе посочва друг пилот:

"Най-силният и най-труден съотборник беше Алонсо. Не искам да отричам таланта на Михаел, но Алонсо без съмнение беше също така талантлив и бърз. Когато дойдох в отбора, Шумахер имаше влияние в него и беше като по-голям брат. Да бъда с Алонсо беше същото, но той някак си успяваше да обърне всичко в своя полза и преимущество".

"През 2010 в Австралия валеше и ние бяхме на трето и четвърто място. Фернандо беше зад мен, когато отборът поиска да го пусна пред себе си. Аз отказах, защото в това нямаше никакъв смисъл, но това те срива психически".

"Не беше честно и тогава той започна да ме разиграва психологически, за да започна да правя каквото той иска. В Германия го пуснах, защото по това време изглеждаше правилно. Много страдах като съотборник на Алонсо. Не непременно защото не беше забавно или защото не се разбирах с него, а защото тимът правеше всичко за него. С Кими не съм имал такива проблеми".

