Фетел е получил втора оферта от Ферари

Себастиан Фетел е получил втора оферта за нов договор от Ферари, като този пък срокът е по-дълъг, но предложената сума е непроменена. Такива са новите слухове за преговорите между четирикратния световен шампион и Скудерията. Наскоро Гадзето дело Спорт писа, че немецът е отхвърлил първия вариант, а за сега още не се знае какъв е отговорът му по втория.

Както е известно, контрактът на Себ изтича в края на годината. Той със сигурност би искал да остане, тъй като едва ли има пилот, който би искал да се раздели с Ферари. Въпросът, обаче, е, на каква цена. Ако се вярва на слуховете, Фетел няма желание да преподписва срещу доста по-ниска сума.

От друга страна, Ферари едва ли виждат основание да му плащат много повече, отколкото на младата звезда Шарл Леклер. Монегаскът победи съотборника си по всички параграфи през 2019 – повече победи, повече полпозишъни и повече точки в крайното класиране. При всички положения винаги има силни пилоти, които веднага са готови да постъпят в италианския тим. Говори се, че Даниел Рикардо от Рено и Карлос Сайнц от Макларън внимателно следят развоя на събитията в Скудерията…

