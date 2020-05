Себастиан трябваше да си остане в Ред Бул

Бившият собственик на Формула 1 Бърни Екълстън изрази мнение, че Себастиан Фетел е трябвало да си остане в Ред Бул. Четирикратният световен шампион напусна тима, с който спечели всичките си титли, в края на 2014 – тогава започна победният ход на Хамилтън и Мерцедес. Себ изпълни мечтата на всеки един пилот – да попадне във Ферари, само че постиженията му в италианския тим също си останаха само "мечтани".

На въпрос какво не е било наред с Фетел миналата година, Екълстън отговори така: "Виждали сме го и преди: изведнъж се появява едно хлапе от никъде, за което никой не е чувал, представя се страхотно и всички от Ферари се влюбват в него".

"Аз съм близък със Себастиан, но по принцип не си говорим така за нещата. Предполагам, че се чувства все едно са го оставили на задната седалка. Ако тази година успее да се представи добре – по-добре да остане. Ако не… в Ред Бул беше много щастлив, защото те го обичаха".

В крайна сметка Екълстън коментира, че може би от разстоянието на времето изглежда напускането на Ред Бул е било грешка. "Но пък повечето пилоти искат да карат за Ферари. От финансова гледна точка също е добре".

