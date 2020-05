Нов начин на разпределение на печалбите във Ф1

Ф1 отборите от средата на колоната ще може да увеличат приходите си, благодарение на новия план за преразпределение на доходите, предложен от Либърти Медиа. В момента има доста голяма финансова "ножица" между първия и последния, класиран в шампионата. Така например за 2019 шампионите от Мерцедес са изкарали 66 милиона долара, докато последните – Уилямс – са получили едва 15 милиона.

Рос Браун потвърди, че в новото споразумение, което сега се обсъжда с отборите, е предвидено доста по-изравнено разпределение на парите. Като прибавим намаляването на бюджетния таван на 145 милиона годишно, малките отбори би трябвало да "живнат".

"Нещата са балансирани във всички посоки – намаляваме лимита на разходите, а същевременно подобряваме разпределението на приходите и то става по-изравнено за тимовете."

"При това положение, един добър отбор от средата ще може да бележи точки, може би победа, така че да постигне малка печалба, а това гарантира едно по-устойчиво бъдеще".

Браун е на мнение, че новите мерки трябва да предотвратят възможността затруднени отбори да напуснат Ф1 в сегашната световна криза.

