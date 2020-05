Може да има Гран при на Нидерландия, но при едно условие

Спортният директор на пистата "Зандвоорт" Ян Ламерс е отворен за възможността да се проведе Ф1 състезание без публика, но при условие, че Либърти Медиа се откажат от таксата. Гран при на Нидерландия е в списъка на отложените прояви, но все пак в страната на лалетата таят надежда надпреварата да се състои по-късно през годината.

На този етап плановете са за двуседмично състезание в Австрия на 5 и 12 юли, след което се отива на "Силвърстоун" за други две седмици. След това засега не е ясно какво ще се планира, но очакванията са за още европейски надпревари при закрити врати.

На въпрос дали биха приели състезание без публика, Ламерс отвърна: "Разбира се. Но не и ако трябва да плащаме пари за това. Фактите са, че ние няма да спечелим нищо, но ще инвестираме много енергия и време, за да помогнем на спорта".

"Само че всичко трябва да е обосновано за пистата, особено от финансова гледна точка. Да го кажа направо: не трябва да ни струва пари. Ако Либърти иска да направи състезание на "Зандвоорт" без фенове по трибуните, ще трябва да се откажат от таксата и да платят всички разходи по провеждането. А това си е сериозна сума".

Dutch GP organiser: No fans, no fee



In fact Lammers says Liberty must cover all 'operational' costshttps://t.co/1LC96q8h8M #F1 pic.twitter.com/ZkFGMr3Tsj