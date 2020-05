Скандалът с Ферари отново на дневен ред

Кризата с коронавируса изтласка скандала с двигателя на Ферари на заден план – също както и много други теми – но опонентите на Скудерията не са забравили за казуса. След като шефът на Макларън Зак Браун заяви, че очаква яснота за сделката, която ФИА сключи с Ферари, Сирил Абитбул от Рено също заяви гласно мнението си.

"Това все още е тема, която трябва да бъде изяснена, и аз съм на същото мнение като Зак Браун" каза французинът пред официалния сайт на Ф1. "Живеем в свят, който е напълно отворен, и ние не сме против самото решение, а просто искаме прозрачност".

"Знаем с точност какво точно е било открито като нелегално, както и какво е направено по въпроса. В дългосрочен план ние не искаме да направим същата грешка като Ферари. В качеството си на производител на двигатели искаме да сме напълно сигурни в това, което изисква прозрачност, но такава все още няма".

Ferrari-gate keeps the spirits up: ''We demand openness too'' : https://t.co/3KiMOmN45f pic.twitter.com/6QatEygpxr