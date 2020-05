Има известна опасност Ф1 сезонът да пропадне напълно

Председателят на Либърти Медиа и Ф1 Чейс Кери призна, че съществува "далечна възможност" сезон 2020 да не се състои. В момента се прави всичко възможно да има състезания, като се обсъждат дори писти, които изобщо не са фигурирали в първоначалния календар за тази година. Планът е първият старт да бъде на 5 юли в Австрия.

"Водим дискусии с всички промоутъри, включително на писти, които в момента не са включени в календар 2020, за да сме сигурни, че сме проучили всички възможности" заяви Кери. Нищо не е напълно сигурно, в това число и най-неприятния вариант – всичко да пропадне.

Ситуацията с коронавируса вече тежко удари Ф1, като загубите за първите четири месеца на годината са 84% или от порядъка на 200 млн. долара. Все пак има признаци на надежда. От "Монца" обявиха, че имат планове за провеждане на Гран при през септември. Кориере дело Спорт твърди, че за там също се обсъжда сценарий с двойно състезание в два поредни уикенда.

Carey admits 'no racing' possible in 2020#F1 News Stories & Updates #Formula1 #F1Crisis #COVID19

