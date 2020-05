Пилотите са ръждясали, ще има инциденти

Шефът на Ред Бул Ф1 Кристиан Хорнер сподели в интервю за британската преса, че се наслаждава на повече време със семейството си по време на карантината. Състезателят в него, обаче, няма търпение отново да чуе рева на двигателите на пистата. Хорнер заяви, че по време на толкова дълга пауза е предизвикателство да се поддържа отборният дух сред членовете на един тим.

"Сега сигурно е най-дългата пауза, в която пилотите са били извън болид. Това от една страна може и да е здравословно. От друга, обаче, ако започнем през юли, те ще са доста ръждясали, и очаквам инциденти".

"Постоянно те сърби да се състезаваш. Състезателят в теб умира да започне, да се надпреварва. За пилотите и членовете на екипа просто е неестествено да стоят ей така, когато трябваше вече да се състезават. Но в моменти, в които дълго време не може да правиш нещо, тогава наистина почваш да осъзнаваш колко ти липсва."

