Новото споразумение Конкорд идва с ултиматум

Либърти Медиа ще представят новото споразумение Конкорд на отборите с ултиматум: приемат го без коментари или се отказват от участие. Чейс Кери поясни, че има, разбира се, предварителни обсъждания, но щом Ф1 финализира документа, повече няма да има промени.

"Това е реалността: щом стигнем до 2021, изрично казваме - "това са правилата, по които ще вървим" заяви Кери. "Трябва да е ясно, че който ще се състезава, ще се състезава по тези правила".

"Ясно е, че се стараем да го завършим с участието на отборите, но когато ние кажем, че това е Споразумението Конкорд, и то влиза в сила от 2021, не е нужно да обясняваме повече. Ние вече бяхме на финалната права и завършвахме документа, когато се разрази кризата с коронавируса и всичко се обърна нагоре с краката. Щом приключим приоритетните въпроси за 2020 година, веднага ще се върнем към Конкорд".

