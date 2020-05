Фетел с оферти от Макларън и Рено

Ферари в никакъв случай не са поискали от Себастиан Фетел да играе "втора цигулка" на Шарл Леклер; това не означава, обаче, че немският пилот не се притеснява от позицията на своя съотборник в червения отбор. По-рано тази година Скудерията подписа с младия монегаск до края на 2024, като мнението, че той е бъдещето на италианския тим, е широко разпространено.

В същото време, офертата към Фетел беше само за една година и със значително намаляване на заплатата. Себ трябва да отговори до края на юни – тоест преди да е стартирал проблематичния сезон 2020. Според известния италиански журналист Лео Турини притеснението за немеца е най-вече нарастващата по важност роля на Леклер.

"Предложението на Ферари не е Себ да бъде крило на Шарл, защото, както каза Камилери, невъзможно е да кажеш на един четирикратен световен шампион, че ще бъде поддръжка на някой, който е спечелил две състезания досега".

Ако Фетел реши, че няма да остане във Ферари, то на него не му липсват възможности:

"Знам, че Фетел има оферти от Рено и Макларън. Но нямам представа доколко той се интересува от тях. Ще трябва да почакаме той сам да внесе яснота по този въпрос."

Поне на теория Фетел би могъл да замени Даниел Рикардо в Рено или Карлос Сайнц в Макларън. И двамата пилоти "дебнат" за възможност да се доберат до Ферари.

"Ако Себ се откаже, според мен Ферари ще заложат на Карлос Сайнц" коментира Турини.

