Хамилтън обмислял дали да не си вземе почивка от Ф1

Люис Хамилтън има зад гърба си 250 старта във Формула 1 и не е пропуснал нито едно състезание от дебюта си през 2007 до днес. От активните пилоти само Кими Райконен има повече стартове – 312, но финландецът направи прекъсване от два сезона през 2010-2011. Оказва се, че шесткратният световен шампион е обмислял да си вземе година почивка, но в крайна сметка е отхвърлил тази идея.

"Имаше време – може би преди около пет години – когато си мислех дали да не направя една година пауза, за да може тялото и съзнанието ми да си починат. Само че не може да се отдръпнеш. Не мисля, че спортист на върха на кариерата си е добра идея да спре за цяла година, след което да се върне".

"Технологиите се развиват толкова бързо, човек трябва винаги да е в час с развитието на колата, така че не е опция да си вземеш ваканция".

В момента, обаче, всички се намират в принудителна почивка, така че Хамилтън се старае да извлече позитивното от ситуацията. Той споделя, че се чувства в отлична форма, по-здрав отвсякога.

"Някои дни си отпуснат, друг път си стегнат и позитивен, но според мен най-важното е да останеш фокусиран, да се наслаждаваш на нещата, които преди си отлагал, защото си зает. Не трябва да си губиш времето".

"Винаги съм искал да науча чужд език, а пък все още не знам никакви. Неудобно ми е, сигурно и други хора, които знаят само един език, се чувстват така. В училище учех френски – друг не съм пробвал – и сега се опитвам да завърша онлайн курс. Шест седмици по половин час на ден. В четвъртата седмица бях много стресиран и спрях за известно време, но сега се опитвам да започна пак".

