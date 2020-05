Хаос в първото състезание за 2020 предрича Рикардо

Даниел Рикардо очаква хаос в първото състезание за 2020, тъй като продължителната пауза ще се отрази на пилотите. Засега стартът трябва да бъде на 5 юли в Австрия, ако пандемията от Ковид-19 не наложи нови промени.

"Ще бъде някакъв вид хаос, надявам се - контролиран" сподели Рикардо в интервю за Радио ВВС. "Нямам предвид, че ще има разпилени коли навсякъде. Но ще има много ръжда, комбинирана с емоции, превъзбуда и решимост".

"Всеки ще е надъхан за началото. Ще се смесят хора, които ще карат на висок адреналин, с такива, които няма да са чак така. Ще има смели изпреварвания, ще има и не добре преценени. Въобще, очаквам по малко от всичко".

Daniel Ricciardo is expecting "chaos" in the first race of the 2020 #F1 season following a prolonged spell without racinghttps://t.co/q4TbxQuw6e