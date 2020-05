Официално: Фетел напуска Ферари!

Четирикратният световен шампион Себастиан Фетел ще напусне Ферари в края на 2020. В официално съобщение от италианския тим се посочва, че решението е взето по взаимно съгласие. Немският пилот ще поеме по друг път след като изтече контрактът му в края на годината.

"Решението беше взето взаимно между нас и Себастиан, като и двете страни чувстваме, че е за добро" заявява Матиа Биното. "Не беше лесно решение, като се имат предвид качествата на Себастиан като пилот и човек."

"Няма конкретна причина, която доведе до решението, освен общото усещане, че е дошло време да разделим пътищата си, така че всеки да постигне своите цели. Себастиан вече е част от историята на Скудерията, с неговите 14 победи, които го правят третия най-успешен пилот за отбора. Той, също така, е един от състезателите ни, които са отбелязали най-много точки. В петте ни години съвместна работа той три пъти финишира в топ три, както и допринесе съществено за да присъстваме в топ три и на шампионата при конструкторите".

"Искам да благодаря на Себастиан за неговия висок професионализъм и човешки качества, които демонстрира през тези пет години, време, в което постигнахме множество велики мигове."

Scuderia Ferrari Mission Winnow and Sebastian Vettel decide not to extend their contracthttps://t.co/LMvLsJZiP8