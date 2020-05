Хамилтън е феноменален в сивите страни на битката

Бившият световен шампион Нико Розбег похвали "феноменалните" способности на съотборника му в Мерцедес Люис Хамилтън. Нико е единственият, който е успявал да надвие Люис в един и същи отбор и да му измъкне титлата. По време на четирите им сезона заедно те имаха многобройни битки на пистата.

"Той е феноменален в битките гума до гума" подчерта Розберг. "Невероятно е как успява да се позиционира така умно на трасето. Когато и да съм се изправял срещу него, да се защитавам и да отвръщам на атака, той винаги е успявал да остане в сивата зона. Докато щом аз се опитам да отвърна, някак си преминавам вече в непозволеното".

"Много е добър в сивата зона на битката и никога не прави нещата така, че да са 100% по негова вина. Това му беше огромна сила, всъщност една от многото."

