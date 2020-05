Официално: Карлос Сайнц е новият пилот на Ферари!

"С радост съобщавам, че Карлос ще е част от екипа ни през 2021 година. Той вече има пет сезона зад гърба си, в които доказа таланта и техническите си възмжност. Тези качества го правят идеален за нашето семейство", заяви шефът на отбора Матиа Биното.

Съотборник на Сайнц ще е младият Шарл Леклер и според Ферари това е “възможно най-добрата комбинация, с която ще можем да гоним целите, които сме си поставили”.

.@Carlossainz55 to race for Scuderia Ferrari Mission Winnow in 2021 and 2022https://t.co/XA3xLP0a77