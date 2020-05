Бордът на директорите в Мерцедес иска Фетел, Хамилтън прави всичко по силите си да ги разубеди

В последната седмица в отбора на Мерцедес тече вътрешна политическа борба. От едната страна стои бордът на директорите на компанията, собственик Даймлер, а от другата са шефът на заводския отбор във Формула 1 Тото Волф и звездата на отбора и шесткратен световен шампион Люис Хамилтън.

Приближени до Ола Калениус твърдят, че изпълнителният директор на концерна Даймлер държи Фетел да бъде привлечен и така да се изпълни едно от желанията на борда на директорите за шампионския отбор да се състезава германски пилот. След като Фетел обяви, че в края на годината напуска Ферари, Волф веднага коментира бъдещето на германеца, като първоначално изрази сериозен интерес. Двамата са в много добри отношения и не крият приятелството си въпреки съперничеството на Мерцедес и Ферари на пистата в последните години.

F1 fans: “omg IMAGINE Vettel and Hamilton as teammates at Merc!!”



Bottas:pic.twitter.com/mwEhc7EeHl