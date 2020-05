Екълстоун: Фетел и Хамилтън могат да направят невероятен екип

Себастиан Фетел и Люис Хамилтън могат да направят най-силния пилотски екип в новата история на Формула 1. Това е мнението на легендарния бивш шеф на Формула 1 Бърни Екълстоун. Британецът вижда големи позитиви от подобен ход от страна на отбора на Мерцедес. Най-вече те ще са маркетингови, каквато е и идеята на шефа на концерна-майка Даймлер Ото Калениус, който лобира най-активно за подписването с германски пилот в лицето на Фетел.

