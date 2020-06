Формула 1 да последва Хамилтън в борбата за расова справедливост, призова баща му

Антъни Хамилтън, бащата на шесткратния световен шампион Люис Хамилтън, призова всички във Формула 1 да последват примера на световния шампион и "да положат коляно" на старта на сезона на 5 юли в Австрия. Пилотът на Мерцедес, единственият тъмнокож шампион в историята, критикува ръководството на Формула 1 за това, че остави именно на него да призове за расова равнопоставеност.

Голямата звезда на шампионския отбор на Мерцедес и спорта по целия свят планира да падне на коляно преди старта на сезона във Формула 1 с гран При на Австрия на 5 юли. Така британецът ще последва примера на бившия куотърбек от НФЛ Колин Кепърник.

"Не говоря само за Люис, а за Формула 1 като цяло. Надявам се всички да паднат на коляно. Трябва самите Формула 1 и ФИА да призоват за подобно нещо в подкрепа на призива за расова справедливост, но не само за това, а и за всички, които са засегнати от пандемията с коронавирус", заяви Антъни Хамилтън.

This week, I have felt so inspired by the thousands of people across the globe using their voices to speak out against racial injustice. Fighting for real change starts with us, whether peacefully protesting, showing support on social media or signing petitions.#blacklivesmatter pic.twitter.com/cb2On4t982