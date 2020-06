Мерцедес смениха сребристото и ще се състезават в черно срещу расизма

Отборът на Мерцедес е взел решение да смени легендарната си сребриста разцветка на болидите и през 2020 година ще състезава в черно. Така тотално доминиращият германски отбор ще изрази позицията си срещу всички форми на расизъм.

Дебютът на Люис Хамилтън и Валтери Ботас с новия дизайн на болидите ще се състои при откриването на сезон 2020 във Формула 1 с Гран При на Австрия този уикенд.

Introducing our new 2020 livery A pledge to improve the diversity of our team and our sport, and a signal of the Team’s commitment to fighting racism and discrimination in all its forms. pic.twitter.com/ZYzCsFl6Mv