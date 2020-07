И Макларън с променена разцветка за новия сезон

Отборът на Макларън стана третия отбор, които променя своята разцветка преди началото на сезона във Формула 1. Освен тях, отборите на Уилямс и Мерцедес също направиха промени спрямо разцветките от зимните тестове. Докато при Уилямс това бе наложено след раздялата с основния им спонсор ROKiT, то „Сребърните стрели“ избраха да сменят сребърното с черно в подкрепа на борбата с расизма.

Unity. Solidarity. Hope.



Introducing our new-look MCL35 livery, which incorporates the #WeRaceAsOne rainbow and will proudly carry the ‘End Racism’ message. pic.twitter.com/B6fLeADozM