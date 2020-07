Формула 1 се завърна с първа тренировка за неделната Гран При на Австрия

Голямото чакане свърши и Формула 1 отново е на пистата с първата тренировка за откриването на сезон 2020 тази неделя в Гран При Австрия. Завръщането на отборите в боксовете и пилотите в болидите на пистата „Ред Бул Ринг“ идва след прекъсване за повече от три месеца на шампионата още преди неговия старт през март заради избухналата по целия свят пандемия от коронавирус.

Първи на пистата излезе отборът на Макларън. На пистата преди първата тренировка в Австрия валя дъжд, който обаче спря и асфалтът вече е сух, като всички пилоти изкараха болидите си за първите обиколки този уикенд със сухите гуми на Пирели.

След половин час от началото на сесията класирането бе оглавено от Валтери Ботас от тима на шампионите Мерцедес. Днес дебютира и новата разцветка на германския отбор, който за първи път в своята история ще се състезава с болиди в черно в знак на подкрепа борбата срещу расизма и всички форми на неравенство.

Съотборникът на Ботас в „Черните стрели“, както ще бъдат популярни през тази година досегашните „Сребърни стрели“, Люис Хамилтън излезе начело в класирането 50 минути преди края на тренировката.

POV: You're George Russell and a car spins in front of you #AustrianGP #F1 pic.twitter.com/IGLI8awww5