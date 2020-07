Люис Хамилтън остана начело и след втората тренировка в Австрия

Пилотът Мерцедес Люис Хамилтън остана начело след втората тренировка преди неделната Гран При на Австрия. Британецът записа своето най-добро време с гумите софт, като остана на близо две десети пред своя съотборник Валтери Ботас. Топ три на пистата „Ред Бул Ринг“ допълни Серхио Перез с Рейсинг Пойнт, който завърши на шест десети от шесткратния световен шампион.

Двамата пилоти на Ферари Себастиан Фетел и Шарл Леклер останаха съответно четвърти и девети, като разликата между тях бе цели три десети. Другите големи фаворите за неделната надпревара от Ред Бул имаха разочароваща сесия, след като победителят от последните две години в Австрия Макс Верстапен остана едва осми, на близо секунда от Хамилтън, а Алекс Албън остана 13-ти на повече от секунда от лидера.

И двамата пилоти на Биковете имаха малки инциденти на пистата, като Верстапен излетя на шести завой, а Албън се завъртя на първи. Освен него, подобни инциденти в началото на сесията имаха и Данийл Квят и Никола Латифи, докато Кими Райконен, подобно на Верстапен, излетя на шести завой.

Kvyat pointing the wrong way at Turn 1 #AustrianGP #F1 pic.twitter.com/iIVdFteeaV