Хамилтън и Ботас отново в челото и съботна тренировка в Австрия

Голямата звезда на Мерцедес Люис Хамилтън даде най-добро време и в последната свободна тренировка преди Гран При на Австрия, първи кръг за сезон 2020 във Формула 1. Британецът остана на десета и половина пред своя съотборник Валтери Ботас, а топ три бе допълнен от победителя от последните две години на пистата „Ред Бул Ринг“ – Макс Верстапен, който завърши на близо три десети от Хамилтън.

Извън топ триостана Серхио Перез, който затвърди силното представяне на Рейсинг Пойнт от вчерашния ден с четвърти резултат, на по-малко от две десети зад Верстапен. Топ пет бе допълнен от младата звезда на Ферари Шарл Леклер, като неговата разлика спрямо Хамилтън бе почти шест десети.

More angles on that Latifi crash at Turn 1



The @WilliamsRacing driver is out of the car and ok #AustrianGP #F1 pic.twitter.com/UIOv45i8R3