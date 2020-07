Ботас излъга Хамилтън в първата квалификация за откриването на сезона във Формула 1

Пилотът на Мерцедес Валтери Ботас започва сезон 2020 във Формула 1 по мечтан за финландеца начин. Валтери победи съотборника си и шесткратен световен шампион Люис Хамилтън в директен двубой в квалификацията за утрешната Гран При на Австрия.

Така Ботас ще стартира от първа позиция отложения заради пандемията от коронавирус с повече от три месеца сезон. Той записа много бърза първа финална обиколка, но във втората бе близо до това да разбие болида си. Финландецът изгуби контрол на четвърти завой и мина през зоната на сигурността, но се отърва без повреди.

Тази грешка не се оказа фатална за него, след като Хамилтън получи своя шанс в последния си опит, но не се възползва от него и остана втори на старта утре. Зад гърба на Люис обаче дебне най-голямата му заплаха в лицето на Макс Верстапен. Холандската звезда на Ред Бул със сигурност ще направи живота на Люис много тежък още на старта.

Макс ще даде всичко от себе си в борбата за победата на домашното за Биковете състезание в Австрия въпреки изоставането в чиста скорост на болида му в сравнение с „Черните стрели“ от Мерцедес. Верстапен има и коз в ръкава си, който може да се окаже и разковничето за победата утре, ако от Ред Бул изиграят по най-добрия начин картите си на домашната писта „Ред Бул Ринг“.

Холандецът избра да направи бързата си обиколка във втората част от квалификацията с гуми медиум, което означава, че той ще е единственият пилот от топ десет, който ще стартира с по-твърдите сликове на Пирели. Теоретично той ще остане по-дълго на пистата от съперниците си и след влизането им в бокса ще се опита да натрупа преднина, която в края на надпреварата да се окаже решаваща в битката за победата.

Днес пълен провал претърпя отборът на Ферари. Донякъде той бе очакван, но не и в такъв стряскаш размер. Напускащият „Черните кончета“ в кая на сезона Себастиан Фетел понесе по-тежкия удар още в края на втората част от квалификацията. Четирикратният световен шампион не успя да минимализира тоталната липса на скорост в болида на Ферари днес и остана едва на 11-а позиция. Така германецът не успя за едно място да намери място в третата фаза и остана в квалификацията само като зрител.

Съотборникът му Шарл Леклер бе десети и все пак успя да прескочи третата фаза. Там обаче и той не успя с магическа пръчица да промени поведението на болида си, изостана с една секунда от лидера Ботас и в крайна сметка ще стартира от незавидната седма позиция. Всичко това демонстрира пълното безсилие в Скудерия от началото на уикенда в Австрия, което обаче не се вижда как ще бъде преодоляно скоро.

Най-големият успех днес може би е за Ландо Норис, след като подреждането в челото изглеждаше като предначертано още след петъчните тренировки. Младата британска звезда на Макларън обаче се намеси в първата четворки и след страхотна обиколка утре ще стартира рамо до рамо с третия – Верстапен.

Ландо изненада Алекс Албън, който отстъпи със своя Ред Бул с 0.2 сек. от пилота на Макларън и остана едва на пета позиция. Серхио Перес от Рейсинг Пойнт, другият пилот на Макларън – Карлос Сайнц, Ланс Строл от Рейсинг Пойнт и австралийският пилот на Рено Даниел Рикардо допълниха подреждането в топ десет на стартовата решетка.



Пълните резултати от квалификацията за утрешната Гран При на Австрия можете да видите ТУК.