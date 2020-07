Люис Хамилтън с наказание от три места преди старта в Австрия

Люис Хамилтън получи наказание от преместване с три места назад на старта за днешната Гран При на Австрия. Британецът бе наказан заради игнориране на жълти флагове в третата фаза на квалификацията през вчерашния ден.

Инцидентът настъпи след като съотборника на Хамитлън, Валтери Ботас излетя на четвърти завой при вторите излизания на пистата, а Хамилтън, който се движеше точно зад Ботас подобри своето време в сектора с жълти флагове.

The stewards cleared @LewisHamilton of any wrongdoing following this yellow flags incident at the end of qualifying on Saturday #AustrianGP #F1 pic.twitter.com/Vx9ziJtuU3