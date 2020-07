Официално: Фернандо Алонсо се завръща във Формула 1

Двукратния световен шампион във Формула 1, Фернандо Алонсо, ще се завърне на стартовата решетка през 2021 година. Испанецът, който се оттегли от спорта след края на сезон 2018, за трети път в своята кариера ще представлява тима на Рено. Предишните му два престоя в Енстоун бяха през периодите 2003-2006 и 2008-2009, като испанецът триумфира с пилотските титли през 2005 и 2006.

„Рено е моето семейство където са и най-добрите ми спомени от Формула 1, с моите две световни титли, но сега гледам напред. Това е добър източник на гордост и огромна емоция в завръщането ми в отбора, който ми даде шанс в началото на моята кариера. Сега той ми дава шанс да се върна в най-високото ниво. Имам принципи и амбиции, които са същите като на отбора. Техният прогрес през тази зима дава достоверност на амбициите им за 2022 година и аз ще споделя целия мой опит с всички. От инженерите до механиците и моите съотборници. Отборът иска и има възможностите да се върне на подиума, както и аз“, заяви Алонсо

OFFICIAL NEWS



Fernando Alonso joins Renault DP World F1 Team

Renault DP World F1 Team is pleased to confirm Fernando Alonso alongside Esteban Ocon in its driver line-up for the 2021 season.



