Верстапен излезе начело след втората тренировка преди Гран При на Щирия

Макс Верстапен записа най-доброто време във втората свободна тренировка преди неделното Гран При на Щирия. С това пилотът на Ред Бул си осигури потенциална пол позиция за състезанието в неделя, тъй като провеждането на третата тренировка и квалификацията е под въпрос, заради предвидените гръмотевични бури през утрешния ден над „Ред Бул Ринг“. Евентуално преместване на квалификационната сесия за неделя сутрин също е възможно, но изглежда малко вероятно, заради гъсто наситения с поддържащи надпревари график на австрийското трасе.

Втори след Верстапен се нареди победителят от Гран При на Австрия миналата седмица, Валтери Ботас, който остана на едва 43 хилядни зад лидера. Топ три бе допълнен от Серхио Перез, като доброто темпо на Рейсинг Пойнт бе затвърдено от неговия съотборник Ланс Строл, който остана четвърти. Шесткратният световен шампион, Люис Хамилтън остана шести, докато пилотите на Ферари, Шарл Леклер и Себастиан Фетел останаха съответно девети и 16-ти.

В самото начало на тренировката, Даниел Рикардо претърпя тежък инцидент на девети завой, който прекъсна сесията за десетина минутки.

Daniel Ricciardo is out of his car



He is being transported back to the pit lane to be checked by doctors#AustrianGP #F1 pic.twitter.com/ujaHogWNX5