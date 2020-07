Кубица с ново участие в свободна тренировка тази седмица

Резервният пилот на Афла Ромео Роберт Кубица ще се включи в първата свободна тренировка преди Гран При на Унгария тази седмица. За него това ще е второ поредно участие в откриващата сесия, след като по време на Гран При на Щирия миналата седмица той седна в болида на Антонио Джовинаци. На „Хунгароринг“ Кубица ще замени Кими Райконен.

