Хамилтън пречупи Ботас и спечели квалификацията за Гран При на Унгария

Голямата звезда на Формула 1 и Мерцедес Люис Хамилтън не позволи на съотборника си Валтери Ботас да го изненада и с рекордна обиколка на пистата „Хунгароринг“ спечели днешната квалификация за неделната Гран При на Унгария. Времето на шесткратния световен шампион от 1:13.44 мин. бе недостижимо за съперниците му.

Единствен Валтери можеше да спре Люис и направи много агресивна последна обиколка, но не му достигна малко над една десета и така финландецът остана на втора стартова позиция за утрешната надпревара.

Голямата изненада днес поднесе канадският пилот на Рейсинг Пойнт Ланс Строл. Синът на собственика на отбора изненада всички и своя съотборник Серхио Перес, от когото се очакваше днес да води „Розовите мерцедеси“. Мексиканецът обаче днес бе по-бавният пилот, отстъпи с една десета и така остана на четвърта позиция.

Пилотът на Ферари Себастиан Фетел бе най-близо до лидерите от Мерцедес и клонираните им болиди от Рейсинг Пойнт. Четирикратният световен шампион отново се пребори със съотборника си Шарл Леклер и утре ще стартира от пета позиция. Шарл от своя страна отстъпваше през цялата квалификация на Себ и очаквано остана шести.

И двамата пилоти на Скудерия обаче са страшно далече като чиста скорост от четирите болида пред тях и с изоставането си в една обиколка от над 1.3 секунди утре ще се надяват на чудо, за да имат шанс за качване на подиума.

Много тежък уикенд в Унгария преживява отборът на Ред Бул. Звездата на тима пробва всичко, но най-добрата му обиколка днес стигна за едва седма позиция. Съотборникът му Алекс Албън дори не успя да се добере до третата фаза от квалификацията, след като остана с 13-и резултат.

Топ десет допълниха съотборниците в Макларън Ландо Норис и Карлос Сайнц и пилотът на Алфа Тоури Пиер Гасли.



Пълните резултати от квалификацията за Гран При на Унгария може да видите ТУК.