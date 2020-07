Норис с каска по дизайн на 6-годишна фенка този уикенд

Пилотът на Макларън Ландо Норис ще използва каска, която е по дизайн на 6-годишната Ева по време на Гран При на Великобритания този уикенд.

Норис се възползва от премахването на правилото за един дизайн на каската за целия сезон, което бе в сила от началото на 2015 година, и направи конкурс за дизайн на неговата каска за първия от двата поредни уикенда на „Силвърстоун“.

„Каската ми за този уикенд! БЛАГОДАРЯ ТИ ЕВА! Ева е на 6 и създаде това за моя конкурс за дизайн на каската ми за този уикенд. Той много ми напомни на детските ми години, когато си драсках различни дизайни. Това е супер оригинално. Благодаря, че си отделила време да го нарисуваш Ева!“, написа в своя Twitter профил британският пилот.

