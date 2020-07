Серхио Перез в изолация след неокончателен тест за COVID-19

Пилотът на Рейсинг Пойнт Серхио Перез е вкаран под карантина след като неговият тест за COVID-19, който е направен преди Гран При на Великобритания, е бил неокончателен. Според протокола на Формула 1, при подобни случай, лицето дало теста веднага бива изолирани извън границите на пистата и му се прави нов тест.

UPDATE: @SChecoPerez is not at the circuit today following an inconclusive test result.



He is self-isolating awaiting the results of a retest.#F1 #BritishGP