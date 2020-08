Валтери Ботас спечели последната тренировка преди Гран При на Великобритания

Пилотът на Мерцедес Валтери Ботас записа най-доброто време в третата свободна тренировка преди Гран При на Великобритания, четвърти кръг за сезона във Формула 1.

Финландецът остана на 0.138 пред своя съотборник Люис Хамилтън, а тройката бе запълнена от Макс Верстапен с Ред Бул. Нидерландецът, който бе най-бърз във вчерашната първа сесия, завърши на 0.300 зад Ботас.

Първи извън тройката остана победителят от вторите 90 минути през вчерашния ден, Ланс Строл с Рейсинг Пойнт, като канадецът остана на 0.703 от първото време. Топ пет бе допълнен от Карлос Сайнц младши, който нареди своя Макларън на 0.791 от Ботас.

WOW Feel the Gs with @Charles_Leclerc as he flies through Maggots and Becketts during FP3 #BritishGP #F1 pic.twitter.com/drIInd1u2O

Шерл Леклер бе единствения състезател със задвижваща система на Ферари, който успя да влезе в топ 10, записвайки шесто време, с изоставане от 0.898 спрямо времето на Ботас. Съотброникът на Леклер, Себастиан Фетел завърши 14-ти, с изоставане от 0.480 спрямо монегаска.

Just over ten minutes to go and Alex Albon is on track



The Red Bull crew have worked wonders to get his car ready after his big crash in FP2 yesterday #BritishGP #F1 pic.twitter.com/pJXC4nfxsN