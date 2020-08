Хамилтън спечели квалификацията за домашната Гран При на Великобритания

Двубоят между съотборниците в Мерцедес в днешната квалификация за неделната Гран При на Великобритания завърши с победа за Люис Хамилтън. Шесткратният световен шампион изоставаше от темпото на Валтери Ботас от началото на квалификацията, но с много силна последна обиколка британецът отново охлади амбициите на съотборника си.

Валтери се представи много добре, но остана на 0.313 сек. зад съотборника си. От втора стартова позиция финландецът все пак ще има шанс да оспорва лидерството на Хамилтън още утре на спирането за първи завой.

Career pole No. 91 for Lewis Hamilton Mercedes' 8th consecutive pole at Silverstone - an all-time F1 record for any track! #BritishGP #F1 pic.twitter.com/O03s9OduNL

Макс Верстапен продължава с неуспех да преследва двете „Черни стрели“ и днес очаквано остана на трета позиция. Звездата на Ред Бул бе по-бавен от лидера с цяла секунда и утре, ако нещо не се случи с Люис, ще кара единствено за второто или третото място на подиума.

Приятната изненада днес поднесе Шарл Леклер за отбора на Ферари. Младият монегаск успя да запише четвърто време и при старта на утрешната надпревара на легендарната писта „Силвърстоун“ поне ще види задните крила на двата болида на Мерцедес.

Младата британска надежда на Макларън Ландо Норис не се представи на очакваното ниво на родна земя и този път отстъпи позиция на пилот на Ферари. Ландо ще стартира пети, но със сигурност ще даде всичко от себе си да се качи на подиума в домашната Гран При на Великобритания.

BREAKING: @LewisHamilton takes pole position at SIlverstone for the seventh time!



He'll be joined on the front row on Sunday by team mate @ValtteriBottas @Max33Verstappen qualifies in P3 #BritishGP #F1 pic.twitter.com/7agS15dxZD