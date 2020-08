Официално: Валтери Ботас преподписа с Мерцедес

Валтери Ботас официално удължи своя договор с тима на Мерцедес във Формула 1, като новото споразумение е поне до края на 2021 година.

#BottasAnnounced He’s STAYING! @ValtteriBottas will race for the Team next year! pic.twitter.com/hsGv1WuWIX

Ботас се присъедини към тима от Бракли преди началото на 2017 година, като това бе директен резултат от шокиращото отказване от спорта на световния шампион за 2016 година Нико Розберг. През годините финландецът се наложи като солиден втори пилот след Люис Хамилтън в немския отбор, като неговите резултати спомогнаха за непобедимата серия в конструкторския шампионат на „сребърните стрели“. От 2017 година насам, Ботас има записани общо 8 победа, като първата от тях бе още в четвъртия му старт за Мерцедес по време на Гран При на Русия.

Оставането на Ботас в Мерцедес бе очаквано с оглед на силния старта на сезона, който финландецът направи и добрата работна динамика между него и Хамилтън. Договорът на британеца също изтича в края на тази година, като самият той сподели, че преговори за неговото подновяване все още няма. Въпреки това продължаването на партньорството между Хамилтън и Мерцедес изглежда неизбежно.

Breaking



Very happy and proud to let you know that I have signed and will be racing with @MercedesAMGF1 next year https://t.co/WSixuAOdXa#VB77 #F1 #NeverGiveUp pic.twitter.com/jpNmgYaY0M