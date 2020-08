Ботас победи Хамилтън в квалификацията за Гран При на Великобритания

Финландският пилот на Мерцедес Валтери Ботас отговори по най-добрия начин на съотборника си и шесткратен световен шампион Люис Хамилтън в днешната квалификация за неделната Гран При на Великобритания. Така утре, в надпреварата на легендарната писта “Силвърстоун”, Валтери стартира от първа позиция и ще пробва да я превърне в победа.

На втора стартова позиция до лидера утре ще се намира Хамилтън, който ще направи всичко по силите си да спечели за втори пореден уикенд надпреварата на родна земя. Голямата изненада днес обаче поднесе германецът Нико Хюлкенберг. Пилотът, който замества заразеният с коронавирус Серхио Перес в отбора на Рейсинг Пойнт, свали абонирания за приза "най-бърз от останалите" Макс Верстапен.

How good was that quali by @HulkHulkenberg?! #F170 #F1 pic.twitter.com/t7qIpe3N98