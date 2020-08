Люис Хамилтън остана начело преди квалификацията в Испания

Пилотът на Мерцедес Люис Хамилтън остана начело след третата свободна тренировка преди Гран При на Испания във Формула 1. Британецът даде време от 1:17.222, с което остана на 0.151 пред своя съотборник Валтери Ботас.

Тройката на пистата „Каталуния“ запълни победителят от второто Гран При на Великобритания миналата седмица Макс Верстапен с Ред Бул, като той даде време с 0.515 по-слабо от това на лидера. С изненадващо четвърто място се поздрави пилотът на Макларън Карлос Сайнц младши, като испанецът остана на 0.824 от времето на Хамилтън. Петицата бе завършена от Серхио Перес, който през този уикенд се завръща в кокпита на своя болид Рейсинг Пойнт, след като изпусна двете надпревари на „Силвърстоун“ заради положителен тест за COVID-19. Мексиканецът завърши днешната тренировка на 0.874 от първото място.

Шарл Леклер бе първи извън топ пет, като завърши на 0.971 от Хамилтън, а неговият съотборник във Ферари Себастиан Фетел се класира едва 12-ти с изоставане от 0.514 спрямо монегаска.

RED FLAG



The session ends under a red flag after Esteban Ocon hits the wall



He appeared to swerve to avoid going into the back of Kevin Magnussen#SpanishGP #F1 pic.twitter.com/Y0WyAEe7Cx