Кими Райконен стана най-опитния пилот във Формула 1

Пилотът на Алфа Ромео Кими Райконен стана най-опитния пилот в историята на Формула 1 по време на днешната Гран При на Испания. С приключването на 37-та си обиколка на пистата „Каталуния“ Леденият навъртя своят общо 83 846 състезателен километър, с което изпревари досегашния първенец Фернандо Алонсо. Испанецът все пак ще може да си върне титлата в тази категория, тъй като той ще се завърне на стартовата решетка през следващата година.

LAP 38/66: KIMI BREAKS A RECORD



After completing lap 37, Kimi Raikkonen has now raced 83,846 km in F1



That's further than any other driver F1 in history



That's more than twice the circumference of Earth



That's incredible #SpanishGP #F1 pic.twitter.com/P5zoXOy12R