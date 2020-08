Макларън стана първия отбор, който подписа новото споразумение

Отборът на Макларън подписа новото споразумение „Конкорд“, с което се оформя новата структура на управление на спорта.

Според новата управленска структура, пълното единодушие при късна смяна на правило няма да бъде необходима, като тя ще бъде заменена от мнозинство. Освен тази промяна, друг аспект, който бива силно променен в новото споразумение е разпределението на финансовите бонуси в края на сезона, като от 2021 година те ще бъда по-равномерни.

McLaren Racing confirms that it has become a signatory to the new Concorde agreement that will govern the sport through 2025, in doing so reaffirming the team’s long-term commitment to Formula 1.