Всички отбори от Ф1 подписаха новото споразумение

Собствениците на Формула 1, Либърти Медия обявиха, че всички 10 отбора са подписали новото споразумение „Конкорд“, което оформя новота управленска структура, която ще управлява спорта в следващите пет години. Според нея, нуждата от пълно единодушие при промяната на правила ще бъде заменена от мнозинство, което се очаква да ликвидира налагането на индивидуалните интереси при вземането на важни за спорта решения.

BREAKING: All 10 teams have committed their futures in F1 until 2025 after agreeing terms on a new Concorde Agreement#F1 pic.twitter.com/NNDyVzBWtE